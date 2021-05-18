Более 10 компаний представили Подмосковье на выставке "Агрос-2021"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 10 подмосковных компаний стали участниками выставки технологий для животноводства и полевого кормопроизводства "Агрос-2021", которая проходит с 18 по 21 мая в МВЦ "Крокус экспо". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Как отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба, на выставке представлены компании: АО "Московское" по племенной работе, "Колнаг", "Лафид", "Лейли рус", ПТК "АйБиЭс", "Ренус фрейт логистик", "Ступинская Эконива", головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных и другие.

"На выставке представлен широкий спектр технологий и оборудования по различным направлениям животноводства: племенное дело, корма, ветеринария и гигиена, технологии для полевого кормопроизводства. Ключевой темой выставки станет здоровье животных. В мероприятии принимают участие более 10 животноводческих компаний Московской области", - сказал Воскресенский.

Отмечается, что всего в выставке принимают участие около 280 российских и зарубежных компаний. В ходе мероприятия планируется провести более 50 деловых встреч с участием порядка 250 ведущих российских и международных экспертов, а также ожидается участие руководителей и представителей отраслевых союзов и ассоциаций, федеральных и региональных ведомств, владельцев животноводческих и перерабатывающих предприятий.