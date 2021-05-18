Для самарских медиков и педагогов частично компенсируют первый взнос по сельской ипотеке

САМАРА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области частично компенсируют медицинским работникам и педагогам первоначальный взнос по сельской ипотеке. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Азаров в послании жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы, которое транслировалась онлайн.

"Необходимо активнее использовать механизм льготной ипотеки для жителей села. <…> Для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита. Коллеги, для решения проблемы предлагаем предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников", - сказал Азаров.

При этом глава региона отметил, что возможности по льготной сельской ипотеке использованы "не в полной мере". "Так, в 2020 году в Самарской области было подано 5 263 заявки на получение льготных ипотечных кредитов. Приняты только 658", - объяснил он. По его словам, сейчас в улучшении жилищных условий в поселках нуждаются 1,5 тыс. сотрудников здравоохранения и образования.

В ежегодном послании жителям региона и депутатам Самарской губернской думы глава Азаров сообщает об итогах развития региона и ставит новые цели перед профильными министерствами, муниципалитетами. Основными темами послания в этом году стали экономическая и социальная ситуация в регионе, экологическая обстановка, а также преодоление последствий пандемии коронавируса.