Минсельхоз: более половины от запланированных площадей засеяли сельхозкультурами в России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Посевная компания в России преодолела "экватор", засеяно более половины от запланированных площадей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Посевная кампания в России преодолела "экватор". Засеяно порядка 29 млн га, или 56% от прогнозной площади", - отмечается в сообщении.

В частности, сев сахарной свеклы опережает показатели за весь прошлый год и в настоящее время проведен на 930 тыс. га (87,6% от прогноза). Подсолнечник засеян на площади 5,4 млн га (63% от прогноза). Планируется, что общая площадь под этой культурой может составить почти 9 млн га, это позволяет рассчитывать на валовый сбор порядка 16 млн тонн. Прогнозируемый рост производства сахарной свеклы и подсолнечника будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке сахара и подсолнечного масла.

В Минсельхозе сообщили о том, что ситуацию на продовольственном рынке и ход весенних полевых работ сегодня обсудили на очередном заседании оперативного штаба в Минсельхозе России, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Также глава Минсельхоза обратил внимание на необходимость своевременного доведения средств господдержки до аграриев, что в разгар посевной приобретает особое значение. Там также обсуждался вопрос обеспеченности отрасли трудовыми ресурсами. В Минсельхозе отметили, что в прошлом году он был решен без привлечения дополнительной иностранной силы, в текущем году заявленная регионами потребность составляет более 43 тыс. человек.

Как отметил Патрушев, правительством РФ утвержден новый алгоритм привлечения иностранцев. "В 2021 году появилась возможность централизованного привлечения сезонных рабочих из Узбекистана и Таджикистана, на которые приходится 86% от общей потребности. Этот механизм планируют использовать ряд регионов, испытывающих дефицит в кадрах. В Астраханской области процесс уже запущен", - заявил министр. В Минсельхозе добавили, что на совещании регионы представили информацию о ходе посевной кампании, ситуации на продовольственном рынке, обеспеченности населения продуктами питания и ценах на основные товарные группы. Завершая мероприятие, Патрушев призвал регионы держать под постоянным контролем вопросы обеспеченности продовольствием, а также достаточность материально-технических и трудовых ресурсов для проведения весенних полевых работ.