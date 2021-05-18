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Торгпред РФ в Индии прокомментировал информацию о возможном повышении цен на индийский чай

Александр Рыбас заявил, что индийский чай могут заместить продукцией из других стран, в том числе из Кении, Шри-Ланки и Китая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Индийский чай, на который приходится меньше трети ввозимого в РФ чая, может быть замещен продукцией из других стран, в том числе из Кении, Шри-Ланки и Китая, сообщил журналистам торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас.

"Согласно данным ФТС, импорт чая в Россию из Индии снижается с 2018 года и по состоянию на 2020 год составил 27% от общего объема ввезенного чая. В то же время импорт чая из Шри-Ланки по итогам 2020 года составил 33%. Кроме того, не стоит забывать об импорте чая из Кении и Китая, который также составляет ощутимую долю в общем объеме российских закупок за рубежом. Поэтому импорт из Индии может быть заменен поставками продукции из других стран, специализирующихся на экспорте чая, что стало возможно благодаря диверсификации российского импорта чая", - отметил Рыбас.

Ранее газета Financial Times сообщала, что резкий рост случаев заражения коронавирусом в Индии, а также засуха могут помешать сбору урожая чая. По словам производителей, если ситуацию со вспышкой заболеваемости не удастся взять под контроль, цены на чай могут вырасти.

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ИндияРоссия
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