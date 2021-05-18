Власти Москвы планируют выйти на рынок с пятилетними облигациями не раньше июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выйти на рынок с пятилетними облигациями на сумму в 70 млрд рублей не раньше июня. Об этом сообщила в ходе онлайн-презентации во вторник заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

Она напомнила, что, исходя из текущей ситуации, было принято решение об эмиссии на 210 млрд рублей - три выпуска облигаций по 70 млрд рублей.

"Первый выпуск - это трехлетние классические облигации, половину этого выпуска мы разместили уже 27 апреля. Второй выпуск - это пятилетние облигации, также общий объем составляет 70 млрд рублей. Я думаю, что мы будем выходить с ним не раньше, чем в июне. Отдельно хотелось бы остановиться на третьем выпуске [27 мая] - это "зеленые" облигации Москвы, семилетние долговые бумаги", - сказала Багреева.

По ее словам, объем размещения "зеленых" облигаций планируется в размере 70 млрд рублей. При этом доходы бюджета исполняются довольно неплохо, поэтому власти выставят весь объем.

"Но будем занимать только на выгодных для города условиях. Кассовых разрывов у нас в этом году не планируется", - подчеркнула Багреева.