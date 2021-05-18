Экспорт сельхозпродукции Ставрополья планируют увеличить на 19% к 2023 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья планируют экспортировать по итогам 2022 года сельскохозяйственную продукцию на $448 млн, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого Минсельхоза. Прирост по отношению к показателю 2020 года должен составить 19%.

"В 2020 году край экспортировал больше 1 млн тонн агропромышленной продукции на сумму $405,98 млн, что на 13,4% больше в сравнении с 2019 годом. План на 2021 год - нарастить объемы до $448 млн, а в 2022 году эта цифра должна быть еще выше - порядка $483 млн", - приводятся в сообщении слова и.о. министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова.

С начала 2020 года аграрии Ставрополья направили на экспорт продукцию на сумму $89 млн. Основную долю в этом объеме пока составляет экспорт зерна, мясной и молочной продукции. По итогам 2020 года регион в 1,5 раза нарастил экспорт подсолнечного масла, тенденция роста сохраняется и в 2021 году.

"Ставрополье демонстрирует хороший прирост по масложировой продукции - подсолнечному маслу и жмыху, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 94% до $13,64 млн, или 18,3 тыс. тонн", - цитирует пресс-служба замминистра Дмитрия Фролко.

Основной страной-потребителем для Ставрополья является Азербайджан, на который приходится 37% от общего объема экспортированной сельскохозяйственной продукции региона. В Китай направляется 14% продукции экспорта, по 10% - в Саудовскую Аравию и Грузию.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.