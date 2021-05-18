Инвестиционная программа к юбилею МГУ составит до 80 млрд рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Инвестиционная программа к 270-летию МГУ им. Ломоносова, которое будет отмечаться в 2025 году, составит до 80 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе совещания по вопросу реализации научно-технологических проектов в Инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы".

"Мы сейчас готовимся к юбилею, подписан указ президента о нашем 270-летии. И в этом плане подготовки к нашему юбилею есть огромная инвестиционная программа - до 80 млрд рублей. Поэтому мы ведем и эту программу, и хорошо бы ее гармонизировать с долиной (ИНТЦ)", - сказал Садовничий.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о праздновании 270-летия МГУ в 2025 году. Правительству было поручено образовать оргкомитет и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея вуза.

Научно-технологическая долина

По словам Садовничего, свыше 15 млрд рублей инвестиций от частных компаний согласовано для строительства кластеров ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы".

"[Проводится работа по привлечению инвестиций для обеспечения строительства шести кластеров: Биомед, Космос, Геотех, Инфотех, Нанотех, Инжиниринг]. Компании берутся входить в какой-то из этих кластеров - мы предварительно согласовали сумму инвестиций свыше 15 млрд рублей", - сказал Садовничий.

По его словам, семь соглашений об инвестициях на сумму 12 млрд рублей уже подписаны. Подписание еще шести - на 3 млрд рублей - пройдет 18 мая. Ректор МГУ добавил, что опытные производства будущих участников ИНТЦ планируется выводить за территорию долины, которая строится на территории Москвы.

"Вчера на заседании ученого совета МГУ выпускник нашего вуза подарил фонду развития МГУ 50 га земли, расположенных в Подольском районе Московской области. Мы полагаем, что эта земля, переданная в фонд, будет также использоваться для строительства лабораторий, корпусов, площадок, особенно опытного производства. Того, что не желательно здесь - чтобы не наносить вред окружающей среде или жителям микрорайона", - сказал Садовничий.

Он добавил, что сейчас ведется прием и распределение по кластерам предварительных заявок от потенциальных участников проекта - их насчитывается свыше 150. Кроме того, с деканами факультетов МГУ и координаторами кластеров были подготовлены научно-технологические проекты для реализации в центре - сейчас их 109, в том числе 30 из них требуют инвестиций.

"От МГУ были также сформированы группы и оформлены заявки на будущую работу в центре. В этом смысле долина, она при университете, <...> кадровый потенциал огромный", - пояснил ректор вуза.

Развитие проекта

В феврале президент России Владимир Путин поручил МГУ им. Ломоносова совместно с правительством Москвы обеспечить к 2025 году введение в эксплуатацию и функционирование объектов научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы".

Как отмечается на сайте МГУ, основная идея создания долины заключается в формировании на новой территории вуза инновационной экосистемы мирового уровня для реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.