{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕЭК обнулила импортные пошлины на товары для производства солнечных батарей

Кроме того, Евразийская экономическая комиссия обнулила ввозную таможенную пошлину на кристаллический кремний технической чистоты до конца 2021 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнулила пошлины на импорт ряда товаров для производства солнечных батарей на два года. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, сроком на два года. Речь идет об импортных материалах и сырье для выпуска фотоэлектрических элементов и фотоэлектрических модулей на основе высокоэффективной гетероструктурной технологии. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) производство аналогов с требуемыми качественными характеристиками отсутствует", - отметили в торговом блоке ЕЭК.

Там пояснили, что эта мера будет иметь большое значение для принятия решений об увеличении производственных мощностей по выпуску солнечных батарей. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования. Кроме того, ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на кристаллический кремний технической чистоты до конца 2021 года.

"Мера вводится для сокращения влияния на экономики государств - членов ЕАЭС последствий изменения структуры потребностей международного рынка в алюминиевых сплавах. Решение призвано поддержать конкурентоспособность производителей литейных алюминиевых сплавов, легированных кремнием, и изготавливаемых из них изделий", - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении торгового блока ЕЭК.

Ипотечными каникулами воспользовались около 2 млн россиян
В Центробанке отметили, что установленные законом каникулы подтолкнули финансовый сектор предлагать собственные программы реструктуризации
Читать полностью