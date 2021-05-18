ЕЭК обнулила импортные пошлины на товары для производства солнечных батарей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнулила пошлины на импорт ряда товаров для производства солнечных батарей на два года. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, сроком на два года. Речь идет об импортных материалах и сырье для выпуска фотоэлектрических элементов и фотоэлектрических модулей на основе высокоэффективной гетероструктурной технологии. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) производство аналогов с требуемыми качественными характеристиками отсутствует", - отметили в торговом блоке ЕЭК.

Там пояснили, что эта мера будет иметь большое значение для принятия решений об увеличении производственных мощностей по выпуску солнечных батарей. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования. Кроме того, ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на кристаллический кремний технической чистоты до конца 2021 года.

"Мера вводится для сокращения влияния на экономики государств - членов ЕАЭС последствий изменения структуры потребностей международного рынка в алюминиевых сплавах. Решение призвано поддержать конкурентоспособность производителей литейных алюминиевых сплавов, легированных кремнием, и изготавливаемых из них изделий", - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении торгового блока ЕЭК.