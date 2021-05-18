МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Такое решение перевозчика вызвано неопределенностью по поводу снятия или продления ограничений на полеты между РФ и Турцией.

"S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность. Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено", - отметили в компании.

Ранее такое же решение принял "Аэрофлот". Накануне авиакомпания сообщала, что убрала из продажи почти все билеты в Турцию в июне, кроме двух рейсов в неделю, разрешенных оперштабом.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также приостановлены рейсы в Танзанию. Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо "Аэрофлота" сообщила о продлении ограничения авиасообщения с Турцией до 30 июня. Позже оперштаб сообщил, что решений о продлении ограничений до 30 июня не принято.