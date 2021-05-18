ЦБ получил три заявки на создание операторов цифровых финансовых активов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России получил три заявки на создание операторов цифровых финансовых активов (ЦФА). На текущей момент они все находятся на рассмотрении, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая в Госдуме.

"Приняли закон о ЦФА, и теперь у нас есть на рассмотрении три заявки на операторов цифровых платформ", - сказал он.

Возможность выпускать свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные разрешает закон "О цифровых финансовых активах", который был принят Госдумой в июле 2020 года и вступил в силу с января 2021 года. Организовать выпуск, куплю-продажу, а также учет цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных систем, которые должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр Банка России.

Так, о создании собственной блокчейн-платформы и выпуске ЦФА заявили в Сбербанка. По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, кредитная организации планирует выпустить так называемый сберкоин сразу после завершения регистрации платформы у регулятора.