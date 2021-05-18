Таиланд планирует импортировать российскую вакцину от COVID-19 для животных

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Таиланд планирует импортировать российскую вакцину против COVID-19 для животных. Об этом журналистам сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор при участии подведомственного службе Федерального центра охраны здоровья животных провел переговоры с представителями одного из крупнейших фармпроизводителей Таиланда. Инициатором переговорного процесса выступила тайская сторона. В ходе видеоконференции тайская сторона выразила заинтересованность в импорте препарата, который направлен на профилактику и снижение рисков для возникновения пандемии как среди домашних, так и среди диких животных", - сказала она.

По словам Мелано, речь идет о крупнейшем производителе нанонутрицевтических препаратов для людей и животных королевства Таиланд - компании Supreme Pharmatech Co., Ltd. Мелано отметила, что, по словам представителя тайской стороны, для азиатского региона эти риски значительно выше из-за специфики жизни населения, большого туристического потока и климата. Кроме того, наличие и применение вакцины снизит вероятность мутации новой коронавирусной инфекции, которая, как известно, происходит путем межвидовой передачи вируса. Такая профилактика в Таиланде станет серьезным позитивным аргументом для туристов, которые планируют свой отдых в стране, добавила Мелано.

Она добавила, что в ходе прошедших переговоров представители Федерального центра охраны здоровья животных сообщили, что готовы предоставить пробную партию в количестве 10 тыс. доз. "Со своей стороны тайский фармпроизводитель пообещал приложить максимум усилий для переговоров с государственными компетентными органами королевства о возможности оперативной регистрации препарата и разрешения на его поставку в Таиланд в коммерческих целях", - отметила советник главы ведомства.

В ближайшее время специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ", который выступает разработчиком вакцины, направят в адрес тайских коллег экспортный пакет документов. Кроме того, состоятся технические консультации, касающиеся вопросов доставки препарата на территорию иностранного государства.По итогам переговоров подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") и крупнейший производитель нанонутрицевтических препаратов для людей и животных Таиланда подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает содействие фармкомпании в вопросах государственной регистрации и поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции среди животных.

"В ходе переговоров также было отмечено, что к первой в мире зарегистрированной вакцине против COVID-19 для животных уже проявили интерес в Аргентине, Южной Корее, Японии, Евросоюзе и прочие. Всего же ФГБУ "ВНИИЗЖ" в настоящее время поставляет самые различные вакцины для животных в 21 страну мира", - заключила Мелано.

О вакцине

30 апреля 2021 года Мелано сообщила о том, что научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину "Карнивак-Ков" для животных. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц. Партия произведенной вакцины направлена в Москву, Московская область, Республику Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти. Тогда же советник главы Россельхознадзора сообщила о том, что российское ведомство готовит регистрацию вакцины от COVID-19 для животных в ЕС.