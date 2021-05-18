Россельхознадзор попросил Германию приостановить отгрузку кормов и кормовых добавок в РФ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор попросил Германию приостановить с 21 мая отгрузку кормов и кормовых добавок в РФ из-за неоднократных случаев выявления в продукции незаявленных ГМО-компонентов. Соответствующее обращение направлено в Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Основанием для данного решения стало систематическое выявление незаявленных и/или незарегистрированных ГМО-компонентах в кормах и кормовых добавках, ввезенных из Германии", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, с 2015 года было выявлено 11 таких случаев, в результате которых российским ведомством вводились ограничения на поставки с конкретных предприятий. Представленная за шесть лет компетентным ведомством Германии информация по этим нарушениям не содержала достаточных материалов, необходимых для рассмотрения вопроса об отмене ограничений, введенных ранее, а по ряду нарушений реакции со стороны ведомства в принципе не последовало, указывается в сообщении. В Россельхознадзоре отметили, что вопрос о возобновлении импорта кормов из Германии будет рассматривать по итогам запланированных на ближайшую перспективу переговоров сторон.

Россельхознадзор неоднократно выражал обеспокоенность систематическими выявлениями незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах и кормовых добавках, поставляемых из различных стран мира. В марте 2021 года по этой причине российское ведомство было вынуждено обратиться к компетентному ведомству Испании с просьбой приостановить сертификацию указанной продукции. В феврале 2021 года аналогичное обращение было отправлено в США. В июле 2020 года приостановлены поставки кормов и кормовых добавок из Нидерландов. Россельхознадзор постоянно взаимодействует с компетентными органами указанных стран по вопросам устранения выявленных нарушений и возобновления импорта кормов в Россию, отмечается в сообщении.