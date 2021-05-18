Кочарян решил уйти из совета директоров АФК "Система"

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян решил оставить должность независимого члена совета директоров АФК "Система". Об этом во вторник сообщил местному порталу Yerevan.Today глава его офиса Виктор Согомонян.

"Кочарян решил покинуть АФК "Система". Оценив 12-летнюю историю эффективной работы, [экс] президент Кочарян, однако, принял принципиальное решение отказаться от возможности ее продолжения. Он завершит свои обязанности после собрания акционеров, которое состоится в конце июня. [Бывший] президент Кочарян сосредоточит свое внимание на усилиях по преодолению вызовов, стоящих перед Арменией и решению вопросов политической повестки", - отметил он.

Второй президент Армении Кочарян с 2009 года является независимым членом совета директоров АФК "Система".

Кочарян уже объявил, что примет участие во внеочередных парламентских выборах в Армении, которые назначены на 20 июня. Вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном он в воскресенье, 16 мая, подписал меморандум о создании блока "Армения". До этого Кочарян отверг предложение первого президента республики Левона Тер-Петросяна о формировании блока с ним и третьим президентом Сержем Саргсяном.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр Никол Пашинян и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня.

Пашинян и члены его правительства до проведения выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Партия Пашиняна "Гражданский договор" будет участвовать в выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами. По мнению экспертов, основными конкурентами партии Пашиняна станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.