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Источник: "Русал" решил не выплачивать дивиденды за 2020 год

Компания решила направить средства на решение экологических вопросов и реализацию программ экологической модернизации, рассказал источник ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" на заседании 18 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год, а направить эти средства на экологическую модернизацию. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к совету директоров алюминиевого холдинга.

"C учетом внимания российского правительства к вопросам экологии и важности этого направления совет директоров "Русала" принял решение не выплачивать дивиденды, а направить их на решение экологических вопросов и реализацию программ экологической модернизации", - рассказал собеседник агентства.

Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2017 году.

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