Объем внешней торговли ЕАЭС в первом квартале вырос на 3,9%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Объем внешней торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе - марте 2021 года составил $165,5 млрд, что на 3,9% больше аналогичного показателя 2020 года. Об этом в ходе брифинга заявила помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами составила $165,5 млрд, что на 3,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года", - сказала она.

При этом импорт в ЕАЭС вырос на 14,5%, а экспорт упал на 2,3%. Объем взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС за январь - март вырос на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 14,9 млрд долларов.