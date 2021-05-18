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Таджикистан счел завышенными тарифы S7 и Nordwind и приостановил их чартерные рейсы из РФ

Замдиректора Агентство гражданской авиации Азиз Набизода указал, что цена билетов составляла почти $1 600

ДУШАНБЕ, 18 мая. /ТАСС/. Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана приостановило чартерные рейсы российских авиакомпаний S7 ("Сибирь") и Nordwind с 14 мая 2021 года, так как считает их тарифы на перевозку завышенными. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель директора агентства Азиз Набизода.

"Российские авиакомпании "Сибирь" и Nordwind, несмотря на неоднократное предупреждение, не снизили стоимость авиабилетов на чартерные рейсы из Таджикистана в города России", - пояснил он.

По словам собеседника, в агентстве прошли совещания на тему высокой стоимости авиабилетов в Россию, где участвовали и представители данных авиакомпаний. Он указал, что цена билетов доходила до 18 тыс. сомони (почти $1 600). "Мы их предупредили 11 мая 2021 года и дали срок до 14 мая, чтобы руководство компании пересмотрело тарифы, в противном случае рейсы будут отменены, однако соответствующей реакции с их стороны до сих пор не последовало", - сказал замглавы агентства.

Собеседник ТАСС пояснил, что в сложившейся ситуации в проигрыше остались граждане Таджикистана с уже выкупленными билетами, в связи с чем таджикские власти выдают разрешение на осуществление некоторых рейсов из Душанбе и других городов республики в Россию. "Несмотря на предъявленные требования, агентство выдает разрешение на осуществление полетов и практически ежедневно выполняются рейсы указанных компаний из Худжанда, Бохтара, Куляба, Душанбе в разные города РФ", - отметил Набизода и добавил, что у этих компаний сейчас очень много чартерных рейсов в связи с большим количеством желающих выехать в Россию. При этом он уточнил, что по согласованию с правительством республики агентством установлен предел стоимости на чартерные рейсы в Россию, не превышающий $500.

Авиасообщение между Таджикистаном и Россией приостанавливали в связи с пандемией в марте 2020 года. С 1 апреля 2021 года на взаимной основе Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. По данным Агентства гражданской авиации Таджикистана, регулярные рейсы между Душанбе и Москвой выполняют назначенные авиаперевозчики с обеих сторон - по пятницам авиакомпания России Utair и по вторникам авиакомпания Таджикистана Somon Air.

Компания S7 подтвердила, что испытывает "определенные трудности при получении разрешений на полеты", однако там "намерены урегулировать их в рабочем режиме в ближайшее время". "Полного запрета на перелеты от авиационных властей Таджикистана не поступало", - добавили в S7, отмечая, что "на маршрутах между Россией и Таджикистаном в настоящий момент наблюдается критический дефицит провозных емкостей", для чего компания "запланировала существенное увеличение количества выполняемых рейсов".

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