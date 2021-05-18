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Сбер, ВЭБ.РФ и РФПИ станут акционерами АО "Просвещение" в размере по 25%

Ожидается, что новая акционерная структура будет сформирована в июне

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сбер, ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о вхождении в капитал АО "Просвещение" в размере по 25%, сообщается в пресс-релизе Сбера.

"Сбер, ВЭБ.РФ, РФПИ договорились о вхождении в капитал АО "Просвещение" в размере по 25%, закрытие сделки со стороны РФПИ планируется в случае одобрения наблюдательным советом РФПИ. Оценка 100% акций компании для целей сделки составила около 108 млрд рублей. Ожидается, что новая акционерная структура будет сформирована в июне", - указано в сообщении.

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