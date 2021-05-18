Банк "Траст" продаст пакет ВТБ в рамках ускоренной процедуры букбилдинга

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" объявил о намерении продать пакет обыкновенных акций ВТБ в рамках ускоренной процедуры букбилдинга, следует из материалов Лондонской фондовой биржи (LSE).

"Траст" намерен продать до 1,18 трлн обыкновенных акций ВТБ через ускоренную процедуру букбилдинга, который будет осуществляться Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan и VTB Capital.

В материалах биржи указано, что книга заявок может быть закрыта в ближайшее время. Окончательное количество акций и их цена будут определены после завершения процесса букбилдинга.

В конце 2020 года банк "Открытие" продал пакет акций ВТБ в пользу банка "Траст" за 44,6 млрд рублей.

В середине декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина (регулятор является акционером "Открытия" и "Траста") сообщала, что сделка с акциями ВТБ может пройти до конца 2020 года.

Регулятор отмечал, что акции ВТБ являются непрофильным активом и передаются в "Траст" в целях исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций другого системно значимого банка.

Помимо этого, приобретение "Трастом" непрофильных активов обусловлено рекомендациями инвестиционных консультантов в рамках подготовки банка "Открытие" к продаже.