Bloomberg сообщил о проблемах в работе Colonial Pipeline

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Проблемы в работе американской трубопроводной компании Colonial Pipeline вновь наблюдаются во вторник. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на поставщиков.

По их словам, система, позволяющая клиентам контролировать партии топлива, недоступна с утра вторника. Получатели горючего не могут получить доступ к бронированию, изменению и отслеживанию поставок, при этом трубопровод доставляет топливо без перебоев. Отмечается, что клиенты компании для получения и управления информацией о своих заказах по трубопроводу перешли не резервную систему под названием Transport 4.

Как информирует Bloomberg, эти сведения подтвердила и сама компания, которая заявила, что в данный момент "испытывает неполадки, которые отражаются на возможности клиентов входить [в указанную систему] и корректировать заявки". Отмечается, что ведутся работы по устранению сбоя.

Colonial Pipeline 7 мая сообщила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Это вредоносное программное обеспечение при проникновении в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва хакеров не выплатит запрошенную сумму выкупа. По сведениям американских СМИ, преступники похитили до 100 Гб данных. Компания смогла вернуться к работе в штатном режиме лишь 15 мая.

По трубопроводу Colonial Pipeline, который идет из штата Техас в штат Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива (включая бензин, мазут, керосин), потребляемого на Восточном побережье США. Компания была вынуждена приостановить работу трубопровода, после чего в штатах на Восточном побережье США наблюдалась нехватка горючего на заправках, а цены на бензин выросли до рекордных за несколько лет показателей. В минувшую субботу компания вернулась к работе в штатном режиме.