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ЦБ может освободить инвесторов от налогов на дивиденды при участии в IPO компаний России

Льгота может распространяться и на иностранных инвесторов при условии, что покупка бумаг была осуществлена не на индивидуальный инвестиционный счет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России рассматривает вопрос об освобождении инвесторов от уплаты налога на дивидендные выплаты российских компании при приобретении их акций в ходе IPO (первичное публичное размещение акций). Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Если компания, которая выходит на IPO, становится публичной, то ее собственникам, которые приобретают акции, на какой-то период могут предоставляться льготы по налогообложению дивидендов", - сказал он.

Швецов добавил, что льгота может распространяться и на иностранных инвесторов при условии, что покупка бумаг была осуществлена не на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

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