ЦБ за I квартал выявил 144 нелегальных кредитора и 85 финансовых пирамид

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ЦБ за I квартал 2021 года выявил 144 нелегальных кредитора и 85 финансовых пирамид в России. При этом годом ранее было выявлено 254 нелегальных кредитора и 37 финансовых пирамид, сообщил журналистам директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

"У нас за I квартал [2021 года] статистика находится на сравнительном уровне I квартала 2020 года по общим цифрам. При этом нелегальных кредиторов было выявлено 144 штуки, финансовых пирамид за I квартал несколько больше, чем в аналогичном периоде 2020 года - это 85 компаний с признаками финансовых пирамид", - сказал он.

Лях также привел данные по нелегальным форекс-дилерам - 124 организации в I квартале 2021 года против 53 в том же периоде 2020 года. Общее число компаний, нелегально предлагающих финансовые услуги, в I квартале 2021 года составило 361 (годом ранее - 369).

Он подчеркнул, что Центробанк активно сокращает сроки выявления нелегальной деятельности и направления данных в правоохранительные органы.

"Тенденции таковы, что все переходит в интернет - более 45% всех нелегалов в сети интернет", - заключил Лях.

Снижение объема сомнительных операций

ЦБ фиксирует дальнейшее снижение объема сомнительных операций в банковском секторе России в первом квартале 2021 года. Тенденция на сокращение сохраняется, однако темпы с каждым годом замедляются, в свою очередь сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

"Она [тенденция] идет на сокращение. Как я уже сказал, мы используем достаточно мощный инструментарий для выявления операций, банки работают вполне адекватно в существующей ситуации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем зампред ЦБ отметил, что с 2013 года темпы снижения объема сомнительных операций замедляются. "Если посмотреть структуру снижения сомнительных операций, предположим, начиная с 2013 года, то, конечно, снижение замедляется. Но при этом оно, собственно говоря, происходит. Это говорит о том, что, во-первых, тех объемов, которые были, уже не существует. И, во-вторых, сейчас фактически через банковскую систему уже достаточно сложно провести какие-то сомнительные транзакции", - добавил Скобелкин.

Более того, по словам зампреда ЦБ, сейчас количество кредитных организаций, которые находятся на особом контроле у регулятора, очень незначительно.

"В общем-то, по пальцам можно пересчитать банки, которые сейчас у нас находятся на особом контроле и за которыми мы наблюдаем. Это не говорит о том, что они плохие. Мы говорим, что есть определенные признаки, что они какие-то не совсем верные операции проводят. Я не говорю об умысле. Я говорю о, возможно, каких-то недоработках и недочетах. Мы с ними работаем. Сейчас каких-то непрозрачных операций проводится гораздо меньше", - отметил он.

Позитивная динамика

Ранее Скобелкин в ходе ежегодной встречи представителей банков с руководством регулятора сообщал, что объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей - до 78 млрд рублей. По его словам, объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей со 720 млрд рублей в 2019 году, а вывод денежных средств - до 52 млрд с 66 млрд рублей.

Всего, по данным Банка России, объем сомнительных операций в российском банковском секторе по итогам 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 26%. Позитивная динамика отмечена как в части снижения объемов обналичивания в банковском и других секторах (меньше на 30%, чем в 2019 году), так и по операциям с признаками вывода денежных средств за рубеж (сокращение на 20%).