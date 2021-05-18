ЦБ может дать банкам право становиться маркетплейсами

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ЦБ может разрешить банкам совмещать деятельность и становиться маркетплейсами, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"У нас было несколько вопросов, почему банк не может быть маркетплейсом. И там были резонные доводы. В то время, когда мы это обсуждали, три года закон шел, было принято такое решение. Сейчас мы проводим работу по реанализу совмещения деятельности. То есть мы заново, с чистого листа, анализируем риски совмещения деятельности", - сказал он.

Швецов добавил, что решение будет принято по итогам проводимых на сегодняшний день обсуждений и анализа.

О маркетплейсах

"Маркетплейс" - онлайн-сервис, позволяющий гражданам приобретать финансовые продукты, в том числе банковские, страховые и на рынке ценных бумаг, от разных организаций на одной платформе в круглосуточном режиме.

Создание подобного маркетплейса призвано способствовать обеспечению доступности финансовых услуг широким слоям населения и увеличению конкуренции на рынке банковских услуг за счет малых региональных банков - клиентов электронной платформы, которые смогут предлагать финансовые продукты клиентам независимо от географического распространения филиальной сети.

Подключиться к данному сервису можно через финансовые платформы. Так, согласно данным реестра Банка России, на сегодняшний день клиентам доступны три платформы - "ВТБ регистратор", "Финуслуги" Московской биржи и "Финансовая платформа" ГК "Инфинитум".