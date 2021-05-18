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Роскомнадзор: государство обязано оградить граждан от утечки персональных данных

Глава ведомства Андрей Липов рассказал, что к 2021 году число пользователей интернета в России достигло 124 млн, то есть 85% населения страны

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Государство обязано оградить пользователей интернета от утечки персональных данных, мошенничества и опасного контента, считает руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

"Государство обязано оградить граждан от бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, опасного контента, посягательств на детей и подростков в социальных сетях", - заявил Липов на заседании общественного совета при Роскомнадзоре.

Липов уточнил, что к 2021 году число пользователей интернета в России достигло 124 млн, то есть 85% населения страны. Около 100 млн жителей РФ являются пользователями соцсетей.

Глава Роскомнадзора отметил, что благодаря онлайн-сервисам для поиска удаленной работы удалось смягчить экономические последствия пандемии. "Стабильное функционирование национального сегмента сети Интернет - обязательное условие нормального экономического развития страны, повышения уровня жизни населения", - подчеркнул он.

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Липов, Андрей Юрьевич
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