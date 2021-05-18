В России планируют ввести ответственность за подделку биометрических данных

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи проработает меры ответственности за подделку биометрических данных. Об этом во вторник сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

"Мы взяли этот вопрос в проработку. О том, как это квалифицировать, я пока не буду говорить, потому что это вопрос уже юридической оценки и необходимых процедур. Но с точки зрения идеологии, - да [такая ответственность нужна]", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, сегодня биометрические данные уже используются для удостоверения личности. "Если у нас есть ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, если сегодня мы говорим о введении уголовной ответственности за подделку цифровой квалифицированной электронной подписи, то, очевидно, должна быть ответственность и за подделку биометрических данных. Тем более благодаря им сегодня можно обеспечить перевод со счета на счет, транзакцию: получение денег, оплату услуг", - говорит парламентарий.

В рамках выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности в главном офисе Сбера, которое прошло во вторник, с идеей ввести ответственность за подделку биометрических данных выступили представители МВД и самого банка.