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"Лукойл" опроверг информацию о столкновении танкера с платформой компании на Каспии

Telegram-канал Baza ранее сообщил о том, что российский танкер "Конструктор Животовский" якобы врезался в нефтяную вышку нефтяной платформы, принадлежащей "Лукойлу"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Лукойл" не фиксировал какие-либо инциденты столкновений на своих морских платформах, сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Виталий Матушкин, комментируя сообщение о том, что некий танкер протаранил вышку нефтяной платформы "Лукойла" в Каспийском море.

"На морских объектах компании никаких нештатных ситуаций не происходило", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос.

Вечером 18 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил о том, что российский танкер "Конструктор Животовский" якобы врезался в нефтяную вышку нефтяной платформы, принадлежащей "Лукойлу". Столкновение, как пишет Telegram-канал, могло произойти из-за тумана. При этом отмечается, что персонал танкера не пострадал, разлива нефти также удалось избежать.

"Лукойл" работает на шельфе Каспийского моря более 20 лет, разрабатывает в Северном Каспии несколько месторождений.

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Россия
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