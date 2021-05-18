"Лукойл" опроверг информацию о столкновении танкера с платформой компании на Каспии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Лукойл" не фиксировал какие-либо инциденты столкновений на своих морских платформах, сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Виталий Матушкин, комментируя сообщение о том, что некий танкер протаранил вышку нефтяной платформы "Лукойла" в Каспийском море.

"На морских объектах компании никаких нештатных ситуаций не происходило", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос.

Вечером 18 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил о том, что российский танкер "Конструктор Животовский" якобы врезался в нефтяную вышку нефтяной платформы, принадлежащей "Лукойлу". Столкновение, как пишет Telegram-канал, могло произойти из-за тумана. При этом отмечается, что персонал танкера не пострадал, разлива нефти также удалось избежать.

"Лукойл" работает на шельфе Каспийского моря более 20 лет, разрабатывает в Северном Каспии несколько месторождений.