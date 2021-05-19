Путин и Си Цзиньпин дадут старт строительству новых блоков АЭС в КНР

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином по видео-конференц-связи примут участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае.

Планируется, что лидеры дадут старт заливке "первого бетона" в основание седьмого блока Тяньваньской АЭС и третьего блока АЭС "Сюйдапу".

Проекты строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в Китае реализует российская госкорпорация "Росатом". Ранее ее глава Алексей Лихачев сообщал, что в 2021 году планируется залить "первый бетон" под седьмой блок Тяньваньской АЭС и третий блок АЭС "Сюйдапу", а в 2022 году начать строительство восьмого блока Тяньваньской АЭС и четвертого блока АЭС "Сюйдапу".

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первого и второго энергоблоков состоялся в 2007 году. Третий и четвертый блоки введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. Генеральный контракт на сооружение энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС был подписан 7 марта 2019 года в Пекине.

В июне 2018 года Росатом подписал с китайскими партнерами рамочный контракт на серийное сооружение энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в КНР. На площадке этой АЭС планируется строительство нескольких энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200.