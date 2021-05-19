СФ обсудит беззаявительный порядок получения пенсий инвалидами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду планирует обсудить законы о беззаявительном порядке получения пенсий инвалидами и об обязанности банков объяснять заемщикам причины отказа в предоставлении им ипотечных каникул. В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит глава Минюста РФ Константин Чуйченко, который расскажет о приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции.

Закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности должен вступить в силу с 1 января 2022 года, он подготовлен во исполнение послания президента РФ. "Предлагается ввести механизмы беззаявительного назначения пенсий по инвалидности, досрочных пенсий, назначаемых безработным предпенсионерам, а также беззаявительного установления федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям", - пояснила член комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова перед пленарным заседанием. Она добавила, что "законом вводится новый способ назначения страховой пенсии по старости - в автоматическом режиме".

Также сенаторы планируют обсудить закон, обязывающий банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. В настоящее время заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. В законе определены критерии трудной жизненной ситуации, основной из них - снижение дохода более чем на 30%. Вместе с тем, как подчеркивается в сопроводительных документах к закону, заемщики продолжают жаловаться на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул. При этом банки предлагают собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодными для заемщиков.

Туристические визы и отсрочка от призыва

Сенаторы также намерены рассмотреть закон, разрешающий выдавать иностранным туристам визы на срок до шести месяцев, если у них забронирован номер в гостинице, внесенной в федеральный реестр.

Сейчас обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев иностранному туристу "при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров". Закон устанавливает, что такая виза может быть выдана на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме либо о "бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей".

Кроме того, сенаторы обсудят закон об освобождении от обязательной медкомиссии призывников с отсрочкой или освобождением от призыва по семейным обстоятельствам или в связи с обучением. Как отмечают разработчики документа, у многих граждан, признанных годными к службе, есть основания для отсрочки или освобождения от призыва. Такие призывники будут освобождены от обязательной медкомиссии, а при желании смогут пройти медосвидетельствование, подав соответствующее заявление.

Международные документы

Совфед планирует рассмотреть в среду закон о денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, существующие договоренности с которыми позволяют выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. Нидерланды с таким предложением не согласились и настаивали на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам. Россия не могла на это пойти, поскольку в таком случае сохранялись бы каналы для вывода значительных финансовых ресурсов российского происхождения с территории РФ с применением пониженных налоговых ставок в отношении таких выплат. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в связи с тем, что в переговорах компромисса достигнуть не удалось, соглашение подлежит денонсации.

Сенаторы намерены ратифицировать в среду договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Соглашение было подписано в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны России и Казахстана Сергея Шойгу и Нурлана Ермекбаева.

Согласно документу, сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях и мероприятиях боевой подготовки войск. Документ также предусматривает сотрудничество в миротворческой деятельности, культуре, спорте, совершенствование двусторонней нормативной правовой базы.

Кадровые вопросы и час субъекта

Совет Федерации намерен рассмотреть в среду вопрос о переназначении Сергея Маврина на должность заместителя председателя Конституционного суда РФ. Также сенаторы заслушают информацию о результатах рассмотрения представленных президентом РФ кандидатур на должности заместителя генерального прокурора России и прокуроров семи субъектов РФ. Соответствующие консультации были проведены профильными комитетами Совфеда накануне заседания палаты.

"Час субъекта РФ" будет посвящен социально-экономическому развитию Астраханской области. Запланировано выступление губернатора региона Игоря Бабушкина и председателя областной думы Игоря Мартынова.

Сенаторы также обсудят предложения по формированию концепции федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.

В рамках "Времени эксперта" перед парламентариями выступит генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.