В рейтинг BCG вошли 15 российских компаний

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Компания BCG опубликовала двадцать третий ежегодный рейтинг Value Creators 2021, который оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, а именно в период 2016-2020 гг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в сведенный рейтинг топ-1000 компаний расширенного глобального списка вошли 15 российских компаний: МТС, Сбербанк, Московская биржа, "Полюс", "Алроса", "ГМК Норильский Никель", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Евраз", НЛМК, "Северсталь", "Татнефть", "Лукойл", "Новатэк", "Газпром", "Яндекс", 8 из них включены в различные отраслевые топы.

Отмечается, что российские компании оказались в числе мировых лидеров в своих отраслях по результатам отраслевых рейтингов. Так, первое место занял "Сбер", второе - "Евраз". На четвертом месте расположилась компания "Лукойл", на шестом - "Татнефть". В числе мировых лидеров в своих отраслях также оказались "Новатэк", "Яндекс", "Газпром" и НЛМК.

"Судя по результатам отраслевых рейтингов, многие российские компании прошли кризис более уверенно, чем конкуренты, и оказались в числе мировых лидеров в своих отраслях; например "Сбер" занял первое место, "Евраз" - второе, "Лукойл" - четвертое. Все это компании разных секторов экономики, которые активно занимались внедрением цифровых решений в свою работу", - комментирует управляющий директор партнер BCG, руководитель BCG Digital в Москве Макс Хаузер.

По данным рейтинга, пандемия не смогла подорвать динамику рынка капитала, которая оставалась благоприятной большую часть предыдущего десятилетия. В исследованной BCG выборке среднегодовой TSR за предшествующие пять лет составил 10,3%, в то время как годом ранее этот показатель составлял 9,6%.

Также 2020 год помог подчеркнуть новые тренды, которые намечались в последние годы. "Компании сектора высоких технологий, а также представители других секторов, внедрившие высокие технологии в своей деятельности, доминируют в верхних строчках рейтинга. Это не только медтех, провайдеры финансовой инфраструктуры и организации "зеленой" энергетики, но и традиционные "физические" отрасли, такие как машиностроение, медиа и издательское дело, услуги здравоохранения, которые последнее время активно внедряли цифру", - отмечает Макс Хаузер.

BCG проанализировала TSR порядка 2400 компаний по всему миру, чтобы составить рейтинг за 2021 год. TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за данный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR - это средний TSR компании за пятилетний период (2016-2020 гг.), проанализированный BCG в 2021 году.

О рейтинге

Начиная с 1999 года BCG ежегодно публикует рейтинг компаний - лидеров по созданию стоимости, который составляется на основе показателя совокупного дохода акционеров (TSR) за предыдущие пять лет. Рейтинг за 2020 г. подготовлен на основе результатов анализа показателей TSR по 2327 компаниям из разных стран мира за период с 2015 по 2019 гг. В качестве исходных при составлении выборки использовались данные по TSR приблизительно 60 тыс. компаний, предоставленные S&P Capital IQ.

Добавляется, что из выборки были исключены компании, акции которых не котировались на мировых фондовых биржах в течение всего пятилетнего периода, охваченного исследованием, а также компании, у которых доля акций в обращении на рынке публичного капитала в этот период составляла менее 20%.

Затем компания скорректировала выборку, сгруппировав оставшиеся компании по 33 отраслям и установив для каждой группы соответствующий порог рыночной капитализации с тем, чтобы исключить компании с самым низким уровнем капитализации.

"При составлении приведенного в интерактивном отчете глобального рейтинга компаний с высоким уровнем капитализации мы отобрали 50 крупнейших организаций из списка 200 компаний - лидеров по рыночной капитализации. Глобальный рейтинг и отраслевые рейтинги составлены на основе средних значений TSR отдельных компаний за пять лет - с 2015 по 2019 г.", - говорится в исследовании.