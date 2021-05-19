Власти Карелии готовят подписание программы сотрудничества с Москвой до 2025 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Программа сотрудничества Карелии и Москвы до 2025 года готовится к подписанию, сообщила журналистам заместитель главы республики, руководитель администрации главы региона Татьяна Игнатьева.

"Сейчас мы готовим подписание программы с правительством Москвы, которая будет содержать конкретные мероприятия в сфере экономики, в сфере социального развития региона", - отметила она на пресс-конференции, посвященной предстоящим дням Республики Карелия в Москве.

Программа сотрудничества до 2025 года затронет не только торгово-экономическую, но и научно-техническую, а также культурную сферу. Игнатьева отметила, что республика ведет плодотворное сотрудничество с Москвой в сфере предоставления строительных материалов, в частности, щебня. По ее словам, на данный момент около 60% щебня, который добывают в Карелии, поставляют в центральный федеральный округ.

Ранее парламентарии Карелии поддержали обращение к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с предложением отрегулировать тарифы на доставку щебня железной дорогой из региона, так как расходы на доставку составляют до 80% стоимости высококачественного карельского щебеня, из-за чего тот не может конкурировать с аналогичными материалами из других регионов России и сопредельных государств.

Подписание планируется провести как одно из мероприятий в рамках Дней республики в Москве, приуроченных к столетию региона.

Дни Республики Карелии в Москве

Дни Карелии в Москве пройдут 20-21 мая. Они должны были состояться еще в 2020 году, но мероприятия были отменены из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

В рамках праздничной программы будут представлены фотовыставки, проведены культурные мероприятия, в частности выставка "Северная звезда", посвященная крупным предприятиям лесопромышленного и горнопромышленного комплексов, судостроительным, машиностроительным, рыбным предприятиям, а также предприятиям пищевой промышленности Карелии. Медики и учителя Карелии смогут обмениваться опытом со специалистами из Москвы.