Доход главы Чувашии Олега Николаева в 2020 году превысили 5,5 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев обнародовал декларацию о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Согласно декларации за 2020 год, опубликованной в среду на официальном портале органов власти республики, доход Николаева превысил 5,5 млн рублей.

В 2016 году Николаев был избран в Госдуму, с 22 по 29 января 2020 года занимал должность председателя комитета Госдумы по делам национальностей. Депутатские полномочия сложил досрочно 29 января 2020 года в связи с назначением на пост врио главы Чувашии. Будучи депутатом, Николаев за 2019 год заработал 5 млн 443 тыс. рублей.

Декларированный годовой доход за 2020 год составил 5 млн 546 тыс. рублей, что на 113 тыс. рублей больше, чем годом ранее. В собственности Николаева остались 1/5 доля земельного участка площадью 1 200 кв. м, но теперь за депутатом не числится автомобиль Hyundai IX 55, которым он владел годом ранее. В безвозмездном пользовании остались также земельный участок площадью 880 кв. м и жилой дом площадью 240,7 кв. м. Кроме этого, Николаев покинул квартиру площадью 168,2 кв. м, в которой он жил во время исполнения депутатских обязанностей.

Супруга главы республики Наталья Николаева за 2020 год заработала 551 тыс. рублей, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Жена главы региона ранее была владелицей автомобиля Nissan Micra, но в этом году сменила его на Hyundai Tucson. Недвижимость, заявленная у супруги, а также у двоих несовершеннолетних детей совпадает с той, которая указана у Олега Николаева.