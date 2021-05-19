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ФАС предлагает запретить оплату ЖКУ через посредников на Кавказе

По мнению службы, это повысит прозрачность оборота денежных средств и исключит серые схемы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила меры по ограничению роста задолженности по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Ведомство намерено запретить оплату электроэнергии в регионе через посредников, а также наличный расчет с ними, сообщила ФАС "Известиям".

"По мнению службы, запрет на сбор коммунальных и жилищных платежей через посредников и агентов повысит прозрачность оборота денежных средств, исключит серые схемы, а также прекратит вывод денежных средств из оборота недобросовестными участниками", - пояснила ФАС изданию.

ФАС считает нужным введение электронной системы платежей, а также предлагает установить персональную ответственность руководителей ресурсоснабжающих организаций (РСО) за выявление бездоговорного потребления топливно-энергетических ресурсов и ввести ответственность распорядителей бюджетных средств в регионах страны за своевременную оплату потребленной электроэнергии. С вариантами решения ситуации с оплатой ЖКУ на Кавказе уже ознакомились в Госдуме.

"Предложение актуально в свете необходимости решения проблемы платежной дисциплины в СКФО. В целом она существует уже давно, и очевидно, что необходимо переходить к более кардинальным и действенным мерам, коими являются, на мой взгляд, предложенные ФАС инициативы", - рассказал изданию первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

По данным Центра финансовых расчетов (ЦФР) на 30 апреля 2021 года, на СКФО приходится 85% долгов за электроэнергию. Ассоциация "Совет производителей энергии" отмечает, что задолженность ресурсоснабжающих организаций, или гарантирующих поставщиков электроэнергии (ГП) в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Ингушетии составляют около 65 млрд рублей.

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