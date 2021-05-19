ОДК намерена наладить ремонт зарубежных двигателей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") намерена наладить ремонт газотурбинных двигателей (ГТД) зарубежного производства. Об этом говорится в презентации заместителя генерального директора - генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина к международной научно-технической конференции по авиационным двигателям ICAM 2020.

"Холдинг рассматривает возможности выхода в смежные рыночные ниши, где могут быть использованы имеющиеся компетенции: производство мотогондол, ремонт зарубежных ГТД, опреснение и водоподготовка, малая автономная энергетика, промышленный инжиниринг и контрактное производство, мусоропереработка", - говорится в презентации.

Как отметил Шмотин, ОДК также намерена развивать компетенции интегратора и переходить от продаж изделия к продажам полезной функции, в частности летных часов или кВт⋅ч.

В соответствии с презентацией ОДК также намерена развивать систему открытых инноваций, ускорить вывод на рынок новых продуктов и формировать технологические партнерства при освоении новых рыночных ниш.

Газогенератор ПД-8

Шмотин также сообщил, что применение цифровых технологий позволило изготовить газогенератор перспективного двигателя ПД-8 и вывести его на испытания в течение одного года.

"Приступив к работе реально в 2020 году, мы уже собрали первый газогенератор, который вышел на испытания. Т. е. от защиты технического проекта до завершения изготовления первого газогенератора - один год и два месяца", - сказал Шмотин.

Как уточнил генконструктор ОДК, этого удалось добиться благодаря использованию цифровых технологий в части цифровых двойников, параллельному инжинирингу сразу на всех предприятиях кооперации, изготовлению первого опытного образца по моделям PMI.

Юрий Шмотин также подчеркнул, что в двигателе ПД-8 заложены лучшие технологии двигателя ПД-14 и других изделий, которые были разработаны ОДК. "В этом двигателе очень серьезные работы по материаловедению. Материалы не уступают лучшим иностранным продуктам", - отметил он.

Двигатель ПД-8 разрабатывается для региональных самолетов, в частности для самолетов SSJ-NEW. Премьерный показ газогенератора планируется на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в Жуковском.

Ранее госкорпорация "Ростех" сообщила, что завершила сборку первого опытного газогенератора новейшего двигателя ПД-8. ОДК является крупнейшим российским производителем двигателей.