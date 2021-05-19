Politico: в США считают, что санкции против судов могут задержать "Северный поток - 2"

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что санкции против компаний, владеющих судами, которые задействованы в проекте "Северный поток - 2", способны задержать строительство трубопровода. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

Американские власти, по их словам, считают, что, несмотря на то, что готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%, санкции против компаний, чьи суда участвуют в проекте, все еще могут задержать завершение строительства газопровода.

Источники издания подтвердили информацию новостного портала Axios, согласно которому, администрация США не намерена вводить рестрикции в отношении Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом газета подчеркивает, что Госдепартамент выступит за санкции против четырех российских судов и четырех связанных с ними компаний, названия которых Politico не называет. Соответствующая инициатива будет включена в доклад, который американское внешнеполитическое ведомство должно регулярно направлять в Конгресс. Отчет представят законодателям в среду, однако это не означает, что он будет опубликован в этот же день.

Данное решение уже вызвало критику у многих членов Конгресса, которые выступают за введение жестких рестрикций против компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.