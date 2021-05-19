Молодежь привлекут к руководству Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ и вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отберут молодых людей для руководства Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Мы всегда с большим удовольствием привлекаем молодежь к работе. Я ищу талантливых, сильных молодых людей. Сам всегда встречаюсь, когда получаю информацию о том, что есть неравнодушный человек, который готов закатать рукава и работать вместе с нами по развитию страны, по развитию Дальнего Востока. Сейчас мы вместе с Алексеем Олеговичем [Чекунковым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики] будем смотреть совершенно молодых ребят на руководство объединенной корпорацией по развитию Дальнего Востока, потому что там еще не все укомплектовано", - сообщил Трутнев в среду на форуме "ProДФО - Хабаровский край".

27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о передаче КРДВ функций нескольких ликвидируемых институтов развития. Согласно документу, КРДВ перешли функции по работе над улучшением инвестиционного климата в макрорегионе, а также по оказанию консультативной помощи при переезде и трудоустройстве.

В ноябре прошлого года Мишустин объявил о реформе институтов развития, которая включает их оценку в соответствии с показателями эффективности, укрупнение отдельных институтов и упразднение дублирующего функционала. По оценке правительства, после преобразований эти структуры станут более результативными и переориентированными на достижение национальных целей, утвержденных президентом России.

Приток молодежи

Трутнев заявил, что количество переехавших на Дальний Восток людей в возрасте от 20 до 24 лет превысило число покинувшей регион.

"Мы не остановили пока отток населения с Дальнего Востока. Он сократился значительно, но пока он еще существует. А вот по молодежи в возрасте от 20 до 24 лет у нас уже [наблюдается] миграционный приток. То есть приезжает больше специалистов, чем [уезжает] людей, которые решили связать свою жизнь с другими территориями", - сказал Трутнев.

Он отметил, что в макрорегионе действует ряд механизмов поддержки населения. В том числе граждане могут получить землю по программе "Дальневосточный гектар" и взять льготный кредит на покупку или строительство жилья по программе "Дальневосточная ипотека".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что миграционный отток населения с Дальнего Востока снизился в четыре раза. А дальневосточной ипотекой по ставке 2% за прошлый год воспользовались порядка 16 тыс. семей.

Зарплаты

Юрий Трутнев предложил поднять зарплаты специалистам по молодежной политике в Хабаровском крае. Отвечая на вопрос жительницы региона на форуме "ProДФО - Хабаровский край" он сообщил, что побеседует об этом с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

"Давайте мы в рамках Хабаровского края посмотрим, что можно сделать, потому что я с вами совершенно согласен, [зарплата специалиста по молодежной политике в] 25 тыс. это неправильно. <…> Попытаемся решить эту проблему в рамках Хабаровска. Я думаю, что как раз в Хабаровске точно сможем", - сказал Трутнев, отметив, что попросит врио главы региона проработать этот вопрос.

Специалист по молодежной политике в своем вопросе сообщила, что они с коллегами хотят развивать регион, однако уровень их доходов - около 25 тыс. рублей - не дает им возможности комфортно жить регионе - снимать жилье и откладывать средства для первоначального взноса по ипотеке. Она отметила, что средний ежемесячный доход в регионе превышает 42 тыс. рублей.

В апреле в Хабаровском крае запустили программу по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Этот показатель планируют сократить с 12,8% в 2020 году до 12,4% в 2021 году, а до 2030 года - снизить до 6,2%. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать целевые показатели для второго этапа. Концепция направлена на стабилизацию численности населения макрорегиона к 2020 году и на создание условий для его естественного и миграционного прироста к 2025 году.