Шведская Auriant Mining в 1,5 раза увеличила добычу рудного золота в Туве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Компания "Тардан Голд" ("дочка" шведской Auriant Mining) в 2020 году в 1,5 раза, до 952 кг, увеличила добычу рудного золота на месторождении в Туве. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"В 2020 году добыча рудного золота производилась ООО "Тардан голд" только на месторождении Правобережное. <...> Из добытой руды и руды, хранящейся на складах, извлечено методом чанового выщелачивания 952 кг химически чистого золота, что на 324 кг больше, чем в 2019 году", - сообщил собеседник агентства.

С 2020 года компания начала применять технологию чанового выщелачивания для извлечения золота из руды, что позволило извлекать из руды более 90% золота вместо 70%.

По данным Минфина Тувы, "Тардан голд" является вторым по значимости налогоплательщиком республики. В прошлом году компания заплатила в бюджет 177,6 млн рублей.

Auriant Mining - шведская золотодобывающая компания, работающая в России. Владеет двумя производящими активами: Тардан (Тува) и Солкокон (Забайкальский край).