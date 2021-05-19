Трутнев считает возможным повысить налоги на дивиденды предприятий, где не растут зарплаты

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев считает возможным повышение налогов на дивиденды для тех предприятий, руководство которых не увеличивает зарплаты сотрудникам с ростом рыночных цен.

"Мне вообще кажется, что можно связать темпы роста заработной платы на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они вообще-то и людям должны помогать, с людьми должны как-то делиться прибылью предприятия. Потому что они же не одни там добавочную стоимость создают", - заявил Трутнев в среду на форуме "ProДФО - Хабаровский край".

Он сообщил, что представит свои предложения по регулированию темпов роста зарплат на предприятиях председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Мы же внимательно смотрим за обстановкой, что людей больше всего напрягает сегодня. Пожалуй, первой строчкой в таком общем рейтинге проблем люди называют рост цен. Правительство РФ сейчас предпринимает достаточно большие меры для того, чтобы рост цен сдерживать. Но тем не менее мы с вами должны понимать, что просто взять и заморозить цены в РФ у нас не получится. Если мы это сделаем, мы просто выпадем из мировой экономики, вернемся к Советскому Союзу и будем двигаться в направлении экономического кризиса", - добавил Трутнев.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить оценки рисков роста цен для населения. Также он распорядился сформировать целевые значения цен на социально значимые товары исходя из оценки колебаний мировых цен.