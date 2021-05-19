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В Хабаровском крае планируют создать кластер стройматериалов

Использование материалов собственного производства позволит удешевить стоимость строящегося жилья, отметил губернатор края Михаил Дягтерев

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют создать кластер строительных материалов на территории региона. Об этом заявил в среду на форуме "ProДФО - Хабаровский край" губернатор края Михаил Дегтярев.

"Мы выходим на то, чтобы создавать кластер стройматериалов в Хабаровском крае. <…> Мы выходим на решения, и мы видим себя головным регионом на Дальнем Востоке по производству стройматериалов всех типов", - сказал он.

Дегтярев отметил, что использование материалов собственного производства позволит удешевить стоимость строящегося жилья, что в свою очередь повлияет на решение молодежи уезжать из региона. "Чтобы наши выпускники могли получить хорошее качественное и дешевое жилье, его нужно построить. Мы этим занимаемся, и надо подумать, из чего строить. Конечно, это стройматериалы", - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что рост цен на новостройки на Дальнем Востоке нивелирует решения властей по вводу льготной ипотеки в регионе. Он отметил серьезный дефицит на рынке первичного жилья и предложил разработать комплекс мер по повышению предложений на нем.

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РоссияХабаровский край
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