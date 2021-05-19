Количество базовых станций 5G в провинции Хайнань превысило 7,8 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 19 мая. /ТАСС/. В общей сложности 7 863 базовые станции для пятого поколения связи 5G построено в провинции Хайнань на юге Китая. Об этом сообщило управление связи провинции.

Согласно заявлению ведомства, сеть 5G охватывает основные города, медицинские и образовательные учреждения, а также ключевые достопримечательности острова. К концу марта количество абонентов 5G в провинции достигало 1,99 млн.

Ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услуги связи пятого поколения с октября 2019 года. За прошлый год в стране было установлено около 580 тыс. базовых станций для связи 5G.

Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в стране установлено в общей сложности 819 тыс. базовых станций для связи пятого поколения. Число установленных и введенных в эксплуатацию станций 5G в Китае составляет порядка 70% от их общего количества в мире.