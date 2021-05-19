Инвестиции Хайнаня в сферу информации и телекоммуникаций в I квартале выросли на 58,5%

ХАЙКОУ /Китай/, 19 мая. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал информационно-телекоммуникационной отрасли провинции Хайнань в январе-марте текущего года составили 980 млн юаней (порядка $152 млн), что на 58,5% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом сообщило местное управление связи.

Отмечается, что темпы роста инвестиций значительно выше средних показателей по стране.

Согласно заявлению ведомства, по итогам 2020 года инвестиции в основной капитал в сфере информации и телекоммуникаций Хайнаня достигли 3,23 млрд юаней (около $501 млн), что на 4,5% больше в годовом выражении. Из них вложения в развитие сети 4G составили 370 млн юаней (порядка $57,4 млн), инвестиции в строительство сети пятого поколения связи 5G достигли 1,19 млрд юаней (около $184,5 млн).

Как ранее сообщило управление, в 2020 году количество пользователей интернета в провинции Хайнань увеличилось на 123 тыс. и достигло 7,63 млн. При этом число абонентов пятого поколения связи 5G на конец марта текущего года составило 1,99 млн.