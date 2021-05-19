Урал стал самым закредитованным округом в предпринимательской среде России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Урал признан самым закредитованным округом в российской предпринимательской среде, на втором месте - Центральный регион, на третьем - Сибирь. Об этом свидетельствуют данные исследования банка Hays, который провел опрос 1,2 тыс. предпринимателей со всей страны в возрасте от 18 до 60 лет.

"Самый закредитованный регион в предпринимательской среде - это Урал, там кредиты когда-либо брали 69,2% бизнесменов. На втором месте Центральный регион (53,7%), на третьем - Сибирский федеральный округ (51%). Реже всего кредиты берут в Северно-Кавказском федеральном округе (38,5%) и на Дальнем Востоке (40%)", - отмечается в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос показал, что больше половины российских предпринимателей (51,6%) брали кредит для бизнеса. В перечне самых частых причин - запуск своего дела и сопутствующие расходы (51,5%), покупка оборудования (50,5%) и выплата заработной платы сотрудникам (14%). Кроме того, предприниматели называли и другие статьи расходов кредитных средств - оплата собственного офиса (12,4%), обучение (12,1%) и покрытие кассового разрыва (8,5%).

Большинство предпринимателей кредитуется в банках (87,6%). Те, кому по каким-то причинам не удалось взять кредит в банках, предпочитали занять денег у родственников, чем идти в микрофинансовые организации (8,3% против 4,1%). Среди бизнесменов, которые брали кредит в банках, 23,2% оформляли его на физическое лицо, отмечается в исследовании.