Арктический ГАТУ будет готовить кадры для крупнейшей лесопромышленной компании Якутии

ЯКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Арктический государственный агротехнологический университет (АГАТУ) и крупнейшее лесопромышленное предприятие Якутии "Алмас" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках III Лесного форума, который начал работу в среду в Якутске.

"В 2022 году у компании "Алмас" серьезно увеличивается расчетная лесосека. АГАТУ является единственным центром лесных компетенций в регионе, он будет сотрудничать с компаний в сфере подготовки кадров", - рассказал ТАСС на полях форума профессор кафедры технологии и оборудования лесного комплекса вуза Игорь Григорьев, уточнив, что студенты будут проходить практику на производственных мощностях компании.

Как рассказал ТАСС директор компании "Алмас" Петр Макаров, у предприятия имеется инвестпроект, который позволяет заготавливать в год около 450 тыс. кубометров леса. "Это в 4,5 раза выше текущих объемов заготовки. Соглашение с вузом позволит наладить подготовку кадров", - отметил Макаров.

Компания "Алмас" - одно из крупнейших в Республике Саха (Якутия) лесопромышленных предприятий, осуществляющее полный цикл обработки древесины от лесозаготовки до переработки. Предприятие обеспечивает 15% рынка в Якутии.

О форуме

III Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия) "Современные технологии: Качество. Конкурентоспособность. Эффективность" проходит на базе Арктического государственного агротехнологического университета. Форум собрал представителей ведущих фирм-производителей оборудования лесной отрасли, руководителей лесопромышленных предприятий, а также представителей профильных органов власти и государственных организаций Республики Саха (Якутия) и других регионов Дальнего Востока.