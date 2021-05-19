Дегтярев предложил проводить ВЭФ в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил проводить Восточный экономический форум (ВЭФ) в Хабаровске и других дальневосточных городах. Об этом он сообщил журналистам после одной из сессий форума "ProДФО - Хабаровский край".

"Мы ВЭФ готовы проводить. ВЭФ можно проводить в разных регионах России. Один год во Владивостоке, другой - в Хабаровске, третий - в каком-то еще дальневосточном городе, там, где есть инфраструктура. Хабаровский край полностью отвечает всем требованиям по проведению любого международного мероприятия, любого уровня, с любым уровнем участников", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что последние годы ресурсы были концентрировано направлены на Владивосток, но Дальний Восток нужно развивать равномерно.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. В 2020 году ВЭФ, который ежегодно проходил в сентябре во Владивостоке, был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В новость внесена правка (6:40 мск) - передается с уточнением должности Михаила Дегтярева в первом абзаце