Вьетнам зафиксировал с начала года рекордный дефицит в торговле с Китаем

ХАНОЙ, 19 мая. /ТАСС/. Вьетнам зафиксировал рекордный дефицит в торговле с Китаем, который за первые четыре месяца текущего года достиг $17,6 млрд. Об этом сообщила в среду газета "Зан чи" со ссылкой на данные государственного таможенного управление Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

Согласно информации ведомства, вьетнамский экспорт в Китай в период с января по апрель 2021 года составил $16,3 млрд, тогда как импорт китайских товаров во Вьетнам достиг $33,9 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на $11 млрд. Отрицательное сальдо торгового баланса с Китаем в первые месяцы текущего года оценивается в $17,6 млрд, что больше на 75% в сравнении с январем - апрелем 2020 года.

По данным министерства промышленности и торговли СРВ, Китай на протяжении нескольких лет остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама и его вторым по величине экспортным рынком после Соединенных Штатов. По итогам 2020 года объем двусторонней торговли между СРВ и КНР превысил $133 млрд. В прошлом году Вьетнам стал шестым по значимости торговым партнером Китая в мире, переместившись с восьмой позиции, которую занимал годом ранее.