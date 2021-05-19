Эксперт: право обязательного обращения госзаказчика о внесении фирмы в РНП стоит отменить

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Возможность обязательного обращения государственного заказчика в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о внесении исполнителя услуг или поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) при расторжении контракта стоит отменить. Такое мнение в среду ТАСС высказали опрошенные эксперты и предприниматели.

Минфин России разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства, вводящий новые правила ведения РНП. В частности, документооборот между заказчиком и ФАС по вопросу о включении в реестр предлагается полностью перевести в электронную форму с использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Сейчас заказчик может направить сведения на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным должностным лицом, либо в электронной форме (в том числе с использованием ЕИС), "имея в виду, что эта информация должна быть подписана указанным должностным лицом с использованием электронной подписи". При попадании в реестр компании не могут принимать участие в торгах в течение двух лет.

Предложения бизнеса

По мнению председателя Мурманского регионального отделения Партии Роста, совладельца МПЗ "Аскона" и ООО "Капитал" Николая Пальченко, недобросовестное оказание услуг предприятием при исполнении госзаказа необходимо оформить статьей в КоАП, а внесение в реестр должно стать одной из форм наказания.

"Рассмотрение таких дел именно в суде, да еще и в соответствии с правилами, прописанными в КоАП, позволит максимально защитить права как предприятия, так и госзаказчика. Госзаказ был и будет объектом коррупции и недобросовестной конкуренции, и государство должно свести к минимуму и то, и другое. И лучшего способа, как рассмотрение дела в суде, в соответствии с КоАП, не существует", - сообщил он ТАСС.

Директор ООО "Пэм" (Татарстан) Эдуард Каравашкин считает необходимым "четко расписать", при каких обстоятельствах организация должна попасть в реестр, а также алгоритм действий в спорных ситуациях. Решение о включении в РНП принимает сотрудник ФАС, причем в отличие от судов, у ведомства "толком не регламентируется, по каким признакам организация относится к недобросовестным", отметил он в беседе с ТАСС.

"Действительно, уже назрела потребность внесения поправок в эти регламенты, внесения в РНП. <...> Надо, наверное, отменить обязательное обращение государственного заказчика в ФАС по внесению исполнителя услуг, либо поставщика в РНП при расторжении контракта. Потому что на сегодняшний день эта процедура обязательна, и, к сожалению, здесь она, может быть, не очень корректная для самого исполнителя и поставщика услуг. Потому что, может быть, это надежная компания с хорошей репутацией, хорошим списком выполненных работ и поставок, но заказчик таким образом решил бороться", - сообщила ТАСС член генерального совета "Деловой России" Елена Кириленко.

Если компания специализируется на госзаказе, занесение в РНП лишает ее возможности вести дальнейшую деятельность на достаточно длительный срок. Кириленко также считает необходимым прописать права и поставщика-исполнителя, поскольку на сегодняшний день "зачастую все решается в интересах государственного заказчика, но не исполнителя". Однако нужно и соблюсти баланс, чтобы не дать возможности компаниям, которые соблюдают свои обязательства некорректно.

Машинное обучение и независимый суд

Как отметил в беседе с ТАСС юрист, эксперт группы компаний "Левъ&Левъ-Аудит" (Свердловская область) Арсений Артюх, попадание в реестр осуществляется достаточно оперативно из-за сжатых сроков и превалирования со стороны антимонопольных органов формального подхода к рассмотрению соответствующего вопроса. Поэтому важно, чтобы участник закупки именно на досудебной стадии представил правильно составленные пояснения и привел нужные доказательства. Тогда последующее обжалование включения в реестр в суде будет перспективнее, считает он.

"Нужно корректировать правоприменительную практику. Антимонопольные органы и суды часто не дают оценок фактам добросовестного поведения участника закупки. Например, когда он не подписал контракт из-за человеческого фактора, но для исполнения госконтракта уже закупил товар у третьего лица, то есть был нацелен на исполнение госконтракта", - говорит Артюх.

Председатель совета директоров компании "Совфрахт" Дмитрий Пурим называет независимый суд единственным механизмом, который может быть на стороне предпринимателя. По его мнению, разговоры о необходимости прибавления полномочий Федеральной антимонопольной службе "не соответствуют интересам бизнеса в стране".

"Мы видим много решений ФАС, направленных на борьбу с ценовым сговором или картельными соглашениями в среде МСП, видимо, чтобы добить "мелкоту", но я лично уже забыл, когда были хоть какие бы то ни было серьезные решения относительно реальных монополистов. При этом достаточно многие решения ФАС, направленные против МСП, потом не получают поддержку в арбитражных судах, и это дает повод для оптимизма", - сказал ТАСС Пурим.

Первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин считает важным использовать технологии искусственного интеллекта для анализа рынков госзакупок. Машинное обучение может сэкономить бюджетные средства, а также избавить от "субъективизма и связей между госзаказчиком и аффилированными структурами, которым предпочитают отдавать заказы", отметил в беседе с ТАСС Корочкин.

Что дадут изменения

"Данная инициатива существенно сократит случаи нарушений заказчиками направления поставщика в РНП, так как документы для такого обращения будут формироваться в ЕИС и направляться в соответствующий орган. В случае, если участник закупок уклонится от заключения контракта, то данные сведения будут сформированы автоматически. Это упростит работу заказчиков и исключит допущение формальных ошибок, позволяющих действительно недобросовестным поставщикам уходить от наказания в процессе рассмотрения их дела в ФАС", — считает председатель комитета по госзакупкам подмосковной "Опоры России" Дмитрий Хрулев, чей комментарий приводится на сайте областного отделения.

Однако инициатива никак не скажется на участниках закупок (поставщиках), поскольку им по-прежнему необходимо участвовать на заседаниях ФАС, доказывая свою добросовестность, полагает Хрулев.

Дмитрий Пурим считает, что инициатива Минфина направлена на защиту добросовестных поставщиков. Порой в конкурсах на госзакупки участвуют компании без опыта и средств для выполнения заявленной работы, чтобы заработать на перепродаже контракта.

"Иногда этим занимаются компании "стол-стул-телефон", созданные средним звеном менеджмента госкомпании. В результате многие конкурсы срываются или срывается работа. Так, отставание по освоению выделенных на ФЦП (федеральные целевые программы, - прим. ТАСС) денежных средств в 2018, 2019 [годах] достигало в некоторых регионах 50%. А это означает для Минфина и для страны в целом неэффективное использование бюджетных средств, зафондированных в начале года, то есть, зарезервированных и не потраченных на другие цели, и не использованных по назначению", - сказал он.

Данные требования побуждают не только предпринимателей быть честными и более подготовленными к участию в конкурсе, полагает Пурим. Арсений Артюх считает, что документ не предлагает ничего принципиально нового - оспорить включение участника закупки в реестр можно и сейчас. Сначала необходимо пройти досудебную процедуру в антимонопольном органе, если исключиться из реестра не удалось, можно обращаться в арбитражный суд.

"Инициатива Минфина фактически направлена на сокращение срока пребывания в РНП, поскольку по новым правилам информация исключается из РНП по истечении двух лет с даты, когда у ФАС появилась обязанность ее разместить, а не с даты ее фактического включения - ранее считалось от даты включения сведений об участнике в РНП", - сказал Артюх.