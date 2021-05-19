В ООН прогнозируют рост мировой торговли на 16% в 2021 году

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Рост мировой торговли в 2021 году ожидается на уровне 16% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Во второй половине 2021 года ожидается значительный рост торговли: согласно прогнозам, он составит около 16% по сравнению с низшей точкой 2020 года", в том числе рост на 19% торговли товарами и на 8% - услугами, отметили эксперты.

Подчеркивается, что несмотря на "экономические потрясения из-за COVID-19, мировая торговля держалась в целом относительно хорошо в 2020 году". Этот результат был обеспечен в значительной степени "устойчивостью экономик Восточной Азии", которые быстро достигли успеха в борьбе с пандемией и благодаря этому "капитализировали" рост спроса на продукцию, имеющую отношение к мероприятиям, связанным с COVID-19.

В первом квартале 2021 года рост мировой торговли составил около 10% в годовом исчислении. В итоге на 3% были превзойдены также показатели первого квартала 2019 года. Скачок в глобальной торговле, наблюдавшийся в первые три месяца 2021 года, был обусловлен существенным увеличением объемов экспорта в странах Восточной Азии. Китай, Индия и ЮАР достигли более высоких результатов, чем другие крупные экономики, говорится в докладе.

Во втором квартале 2021 года, по прогнозам ЮНКТАД, мировая торговля товарами и услугами вырастет в стоимостном выражении до $6,6 трлн, увеличившись на 31%. Вместе с тем, как подчеркивается в докладе, "восстановление торговли остается неравномерным", особенно это характерно для развивающихся стран.