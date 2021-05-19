Лавров: Россия хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном

ДУШАНБЕ, 19 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает на полное возобновление регулярного авиасообщения с Таджикистаном в скором времени. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объем регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, это практически 20 тыс. человек, чтобы они вернулись на учебу в российские вузы", - сказал он.

По словам министра, на переговорах также обсуждалась совместная работа по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Включая поставки в Таджикистан на безвозмездной основе нашей вакцины "Спутник V", как об этом договорились президенты в Москве 8 мая", - указал Лавров.