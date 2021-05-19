"Лента" купит сеть "Билла Россия"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Торговая сеть "Лента" приобретет торговую сеть Billa за €215 млн, говорится в сообщении ретейлера "Лента".

"Лента" заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за €215 млн денежными средствами. Сделка значительно ускорит экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля "Ленты" на рынке продуктового ретейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%", - говорится в сообщении.

"Лента" планирует интегрировать в сеть "Ленты" 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование", - отметил генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин.

Покупка сети "Билла Россия" внесет значительный вклад в рост продаж и финансовых результатов "Ленты", считают в компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России.

По состоянию на 31 марта 2021 года, под управлением "Ленты" находилось 254 гипермаркета и 140 супермаркетов.