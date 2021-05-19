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Трутнев поручил поддержать в Приморье проекты с привлечением инвесторов из КНР и Кореи

Поддержку также получат несколько российских компаний

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а также правительство Приморского края разработают варианты поддержки в регионе инвестиционных проектов, предусматривающих участие корейских и китайских компаний. Соответствующее поручение по итогам встречи с инвесторами в среду дал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, сообщила пресс-служба полпреда.

"Свои проекты представили российские, китайские и корейские предприниматели. Юрий Трутнев поблагодарил инвесторов за интерес к инвестированию в Дальний Восток. По итогам встречи вице-премьер дал поручение Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительству Приморского края представить предложения по содействию в реализации представленных проектов", - говорится в сообщении.

Так, южнокорейская компания Lotte International подготовила проект строительства элеваторного комплекса мощностью 42 тыс. т в Хорольском районе. Ввести в эксплуатацию первый этап комплекса с мощностью 32 тыс. т планируется в августе 2022 года.

Кроме того, корпорация LH Corporation намерена построить индустриальный комплекс для размещения предприятий корейских компаний на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская". Планы KT Corporation предполагают реализацию в Приморье четырех проектов: строительства современного медицинского центра, гостиницы, гольф-поля в игорной зоне и создания совместно с российским партнером дата-центра.

"ГК "Легендагро" планирует создать российско-китайский вертикально интегрированный агрохолдинг на Дальнем Востоке, включающий растениеводство, глубокую переработку сои, трейдинг и логистику. Одно из направлений деятельности холдинга связано с растениеводством. Для организации перевалки зерновых и масличных агрокультур компания развивает собственную логистическую компанию, которая стала резидентом свободного порта Владивосток. Компания ведет стивидорную деятельность в двух портах Зарубино и Владивосток. Третье направление - строительство завода по глубокой переработке сои", - добавили в пресс-службе.

Также полпред поручил поддержать несколько российских компаний. В частности, на встрече был представлен проект корпорации "Технониколь" по созданию в Приморском крае завода по производству битумных материалов, а также завода по вторичной переработке полимеров и производству панелей XPS, логистического распределительного центра.

Всего на Дальнем Востоке с государственной поддержкой реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов. Предполагается, что благодаря им в ДФО поступит более 6 трлн рублей инвестиций, из них вложены уже 1,8 трлн рублей, создано более 70 тыс. рабочих мест.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПриморский крайДальний Восток
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