Более половины спроса на акции банка ВТБ пришлось на иностранных инвесторов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более половины совокупного спроса на акции банка ВТБ, которые продавал банк "Траст", пришлось на иностранных инвесторов, среди которых преобладали инвестиционные фонды из Великобритании, сообщил журналистам соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ капитала" Борис Квасов.

"Книга заявок была подписана на весь объем предложения менее чем за час с момента запуска сделки и вызвала большой интерес со стороны широкого круга инвесторов. Более половины совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов, среди которых преобладали инвестиционные фонды из Великобритании", - сказал он.

По итогам сделки было продано 9,08% обыкновенных акций банка ВТБ по цене 4,27 копеек за акцию на общую сумму около 50 млрд рублей. "Размер сделки является знаковым как для России в целом, так и для финансовой отрасли в частности: транзакция стала крупнейшим предложением акций российского банка за последние семь лет и крупнейшим ускоренным вторичным предложением акций российской компании более чем за 10 лет. В регионе Восточной Европы размещение стало крупнейшим в банковском секторе за три года", - добавил Квасов.

Сделка состоялась с девятипроцентным дисконтом к предыдущей цене закрытия, при том, что средний размер дисконта для вторичных российских сделок сопоставимого размера за последние пять лет составил около 10%.

Ранее банк непрофильных активов "Траст" объявил о намерении продать до 1,18 трлн обыкновенных акций ВТБ через ускоренную процедуру букбилдинга, которая осуществлялась Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan и VTB Capital. В конце 2020 года банк "Открытие" продал пакет акций ВТБ в пользу банка "Траст" за 44,6 млрд рублей.