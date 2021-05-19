В Хабаровском крае намерены производить до 10 тыс. домокомплектов в год к 2025 году

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края рассчитывают к 2025 году производить до 10 тыс. домокомплектов в год. Об этом сообщил в среду врио губернатора региона Михаил Дегтярев на форуме "ProДФО - Хабаровский край".

"Мы видим, что примерно через два года тысяча домокомплектов у нас будет производиться здесь, в Хабаровском крае. Модульные заводы, типовые, практически в каждом районном центре - небольшой цех. То есть речь именно об индустриальном домостроении. А в перспективе - до 10 тыс. Мы всем готовы поставлять, делиться опытом. Как мы видим, где-то к 2025 году 10 тыс. домокомплектов [в год] у нас будет в Хабаровском крае из собственного леса производиться. Не только собственного, вообще из дальневосточного", - сказал он.

Дегтярев уточнил, что при нынешних ценах квадратный метр такого жилья будет стоить 12 тыс. рублей.

В Хабаровском крае для поддержки индивидуального жилищного строительства запускается проект "Дом дальневосточника", предполагающий развитие деревянного домостроения. "Дом дальневосточника" станет новым флагманским проектом. Сейчас в крае работают над реализацией шести социально значимых флагманских инвестиционных проектов. Они должны стать примером нового формата работы властей с инвесторами, основанной на технологии полного сопровождения.

"Совершенно очевидно, это решение ("Дом дальневосточника") лежит на поверхности: у нас лес, у нас рабочая сила, у нас льготные режимы, я имею в виду ТОР. И у нас производство домов, домокомплектов - ноль", - пояснил Дегтярев.